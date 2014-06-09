通用汽车再宣布四起召回 涉及逾10.5万辆汽车

路透底特律6月6日 - 通用汽车(GM.N)周五又宣布四起召回行动，涉及全球105,688辆小汽车和卡车，令其召回事件累计达到34起，其中包括因点火开关故障导致至少13人死亡的召回行动。

通用汽车今年迄今的召回涵盖美国市场销售的近1,390万辆汽车，其中包括点火开关存在故障的260万辆旧有车型。通用汽车在全球已召回约1,590万辆。周五召回的汽车中有近9万辆在美国市场出售。

通用汽车周四公布内部调查结果，详细说明了低层雇员对点火开关故障视而不见长达11年之久的情况，但为高层撇清干系。

通用汽车周五的召回，涉及2014和2015年款雪佛兰Silverado和GMC Sierra全尺寸皮卡，以及2015年款雪佛兰Tahoe、Suburban、GMC Yukon的运动型多功能车(SUV)，总计69,552辆。

通用汽车称，这些汽车召回的原因是基站无线电台可能失灵，其结果是如果钥匙插在点火开关上，则可能无法在驾驶员一侧车门处于敞开状态时发出声音警报。而且，前排座椅安全带没有系上时也会出现这一问题。通用汽车称，尚未收到与这一问题有关的事故或伤亡报告。

通用汽车称，存在这一问题的车辆无法达到防盗、溜车防护和乘客碰撞保护的联邦标准。经销商将为相关车辆的无线电控制板块重新编程。

通用汽车还将召回36,012辆2012年款别克Verano、雪佛兰Camaro、科鲁兹和Sonic紧凑型汽车，因存在故障可能导致驾驶座安全气囊无法打开。通用汽车称，收到一起该问题导致受伤的事故报告，公司还获知安全气囊无法打开的其他事故报告，但还不确定是否与这一问题有关。

通用汽车还宣布两组规模较小的召回，包括在韩国生产的87辆2013-14款雪佛兰斯帕可(Spark)和2013款别克Encore汽车，因可能的缺陷或导致乘客安全气囊无法正常开启。通用汽车称，尚未收到相关问题导致事故和伤亡的报告。

该公司称，经销商将更换乘客座位的安全气囊。

通用汽车还召回37辆2014年款雪佛兰Corvette，因其感应和诊断模块出现内部短路可能导致前排安全气囊、座椅安全带预紧器以及自动乘客感应模块失效。通用称未接到与这一问题相关的事故或者伤亡报告，并称经销商将更换该模块。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

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