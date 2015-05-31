通用汽车召回配有高田气囊的重型卡车

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透底特律5月29日 - 通用汽车(GM.N)表示，公司召回约37.5万辆重型皮卡车，这些召回车辆的副驾驶座安全气囊气体发生器均产自高田(7312.T)。
召回卡车包括2007年和2008年车型Chevrolet Silverado和GM Sierra。
富士重工业(7270.T)旗下的斯巴鲁(Subaru)周五亦称，扩大召回2004年和2005年出产、配有高田安全气囊的Impreza紧凑车型，召回规模从2万辆提高至约8万辆。
两家公司均称，他们没有收到有关召回车型出现过气囊意外启用的报告。
五家汽车商周四扩大召回采用高田气囊的轿车和卡车，美国国会定于下周就此项与六起致死案相关的安全问题召开听证会。(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。