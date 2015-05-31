通用汽车召回配有高田气囊的重型卡车

路透底特律5月29日 - 通用汽车(GM.N)表示，公司召回约37.5万辆重型皮卡车，这些召回车辆的副驾驶座安全气囊气体发生器均产自高田(7312.T)。

召回卡车包括2007年和2008年车型Chevrolet Silverado和GM Sierra。

富士重工业(7270.T)旗下的斯巴鲁(Subaru)周五亦称，扩大召回2004年和2005年出产、配有高田安全气囊的Impreza紧凑车型，召回规模从2万辆提高至约8万辆。

两家公司均称，他们没有收到有关召回车型出现过气囊意外启用的报告。

五家汽车商周四扩大召回采用高田气囊的轿车和卡车，美国国会定于下周就此项与六起致死案相关的安全问题召开听证会。(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)

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