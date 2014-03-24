上海通用汽车召回部分进口别克昂科雷汽车

路透上海3月24日 -中国国家质检总局周一称，因气囊问题，通用汽车(GM.N)将召回24,021辆进口别克昂科雷汽车；通用汽车因同样问题在全球召回近120万辆车。

国家质检总局在网站上发布声明称，从周一开始，通用汽车与上汽集团(600104.SS)的合资公司上海通用汽车将开始召回部分进口2008-2013年款别克昂科雷车型。

声明指出，故障发生后，前排座椅侧气囊及安全带预紧器在碰撞事故中可能无法正常工作，存在安全隐患。

通用汽车发言人称，这是通用汽车全球召回行动的一部分。该发言人拒绝进行其他置评。

过去两个月里，通用汽车在美国和其他国家共计召回了超过310万辆汽车。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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