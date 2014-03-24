上海通用汽车召回部分进口别克昂科雷汽车

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海3月24日 - 中国国家质检总局周一称，因气囊问题，通用汽车 将召回24,021辆进口别克昂科雷汽车；通用汽车因同样问题在全球召回近120万辆车。
国家质检总局在网站上发布声明称，从周一开始，通用汽车与上汽集团 的合资公司上海通用汽车将开始召回部分进口2008-2013年款别克昂科雷车型。
声明指出，故障发生后，前排座椅侧气囊及安全带预紧器在碰撞事故中可能无法正常工作，存在安全隐患。
通用汽车发言人称，这是通用汽车全球召回行动的一部分。该发言人拒绝进行其他置评。
过去两个月里，通用汽车在美国和其他国家共计召回了超过310万辆汽车。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。