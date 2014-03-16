美国个股：通用汽车明知故犯，消费者怒提集体诉讼

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透纽约3月14日 - 消费者周五对通用汽车提起集体诉讼，这似乎是与通用汽车召回160万辆汽车有关的第一起诉讼。消费者指称，导致一系列致命车祸的点火问题，致使他们的汽车贬值。
这起集体诉讼是在德克萨斯州联邦法院提出的，诉讼称通用汽车早在2004年就知道这一问题，但未能解决，给驾驶相关车型的司机带来“不合理的危险”。
“通用汽车对点火开关缺陷问题处理不当...给这个作为一家安全、可信和转售价格很高的汽车公司的声誉造成负面影响，”诉讼指出。
此次召回已经促使美国政府发起刑事和民事调查，通用汽车发起内部调查，国会也准备举行听证会。所有人都在问，通用汽车为什么花了这么长的时间，来解决一个2001年就注意到的问题。
通用汽车发言人Greg Martin表示，公司已经就处理召回的方式道过歉，并将照顾客户摆在第一位。他未就上述诉讼置评。
原告向通用汽车提出索赔，补偿汽车的使用性损失，维修损失和转售价格降低等。但他们并未声称在由于点火问题导致的事故中受伤。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。