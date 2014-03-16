美国个股：通用汽车明知故犯，消费者怒提集体诉讼

路透纽约3月14日 - 消费者周五对通用汽车提起集体诉讼，这似乎是与通用汽车召回160万辆汽车有关的第一起诉讼。消费者指称，导致一系列致命车祸的点火问题，致使他们的汽车贬值。

这起集体诉讼是在德克萨斯州联邦法院提出的，诉讼称通用汽车早在2004年就知道这一问题，但未能解决，给驾驶相关车型的司机带来“不合理的危险”。

“通用汽车对点火开关缺陷问题处理不当...给这个作为一家安全、可信和转售价格很高的汽车公司的声誉造成负面影响，”诉讼指出。

此次召回已经促使美国政府发起刑事和民事调查，通用汽车发起内部调查，国会也准备举行听证会。所有人都在问，通用汽车为什么花了这么长的时间，来解决一个2001年就注意到的问题。

通用汽车发言人Greg Martin表示，公司已经就处理召回的方式道过歉，并将照顾客户摆在第一位。他未就上述诉讼置评。

原告向通用汽车提出索赔，补偿汽车的使用性损失，维修损失和转售价格降低等。但他们并未声称在由于点火问题导致的事故中受伤。(完)