美国个股：通用难逃诉讼，法院受理对其故意隐瞒点火开关隐患的起诉

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透纽约8月10日 - 通用汽车 被诉隐瞒在2010年一场车祸中点火开关故障问题的关键证据；公司请求法院不予受理的动议遭到驳回。这场事故导致一名佐治亚州女子死亡。
据通用汽车的一份声明，公司请求法院不予受理Brooke Melton家人5月对其新发起的诉讼，但在周六的听证会上，该动议被柯布郡州法院法官Kathryn Tanksley驳回。
诉讼称，Melton在2010年3月驾驶2005款雪佛兰科宝(Cobalt)时，点火开关滑到附件(accessory)档；此后该车与另一辆汽车相撞，导致Melton死亡。
Melton的父母在2011年曾起诉通用，在2013年9月达成和解，据称获得500万美元赔偿。
这次诉讼中发现的点火开关设计改变等信息，帮助促使通用召回260万辆汽车，其中包括科宝车型，并促使国会、联邦政府以及其他机构调查该公司是否故意隐瞒了问题。
据法院文件，通用召回后，Melton家人称要求通用撤回和解，但被拒绝。随后Melton一家于5月提起新诉讼，指控通用故意隐瞒点火开关的关键证据，而且通用一名工程师就该零件问题作了伪证。
Melton一家指控通用故意误导他们以达成和解。
通用曾辩称，不应受理Melton一家的起诉，因双方对Brooke Melton之死已达成和解。不过据通用称，Tanksley周六称案件继续审理。
通用表示对这一决定感到失望，仍然认为此次起诉为2013年的和解条件所禁止。
Melton一家的律师Lance Cooper称，该判决令调查得以继续进行。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM