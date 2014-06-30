通用汽车宣布在美加再召回逾42万辆新款皮卡和SUV

路透6月27日 - 通用汽车(GM.N)周五宣布将在美国再召回428,211辆汽车，其中包括新款四轮驱动皮卡和SUV，因软件存在的问题可能导致汽车驻车时自动转至空挡并溜车。

这一软件问题涉及2014-2015年款雪佛兰Silverado和GMC Sierra汽车；2015年款雪佛兰Tahoe和Suburban；2015年款GMC Yukon和Yukon XL。通用称，经销商将对美国392,459辆和加拿大53,607辆全尺寸皮卡和SUV调整变速箱控制模块软件。

通用称，尚未获知由软件问题导致事故或伤亡的报告。

“这些汽车的变速箱可能在驾驶员未输入指令时电子自动转换成空挡，”通用汽车表示。“如果汽车开动时发生这种情况，不会给车轮注入动力。如果汽车停止或驻车时，而且没有启动停车制动器，则可能会发生溜车的情况。”

存在上述情况的汽车还有20,874辆在其他国家出售。

周五宣布的召回共涉及四款车型，包括约33,000辆雪佛兰科鲁兹轿车。路透周四报导，一场交通事故导致佐治亚州一名女性的一只眼睛失明，之后的诉讼促使通用汽车在北美召回约33,000辆雪佛兰科鲁兹轿车，因日本高田(7312.T)公司生产的安全气囊可能存在隐患。

该公司表示，其还将召回1,939辆雪佛兰Corvette跑车以更换减震器。通用还将在美国召回4,794辆雪佛兰Caprice警车和2014款雪佛兰SS运动型轿车，以修复雨刷组件存在的问题。

通用称，尚未接到Corvette、Caprice以及雪佛兰SS汽车相关问题导致事故和伤亡的报告。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰/郑茵)

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