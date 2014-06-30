通用汽车宣布在美加再召回逾42万辆新款皮卡和SUV

独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透6月27日 - 通用汽车(GM.N)周五宣布将在美国再召回428,211辆汽车，其中包括新款四轮驱动皮卡和SUV，因软件存在的问题可能导致汽车驻车时自动转至空挡并溜车。
这一软件问题涉及2014-2015年款雪佛兰Silverado和GMC Sierra汽车；2015年款雪佛兰Tahoe和Suburban；2015年款GMC Yukon和Yukon XL。通用称，经销商将对美国392,459辆和加拿大53,607辆全尺寸皮卡和SUV调整变速箱控制模块软件。
通用称，尚未获知由软件问题导致事故或伤亡的报告。
“这些汽车的变速箱可能在驾驶员未输入指令时电子自动转换成空挡，”通用汽车表示。“如果汽车开动时发生这种情况，不会给车轮注入动力。如果汽车停止或驻车时，而且没有启动停车制动器，则可能会发生溜车的情况。”
存在上述情况的汽车还有20,874辆在其他国家出售。
周五宣布的召回共涉及四款车型，包括约33,000辆雪佛兰科鲁兹轿车。路透周四报导，一场交通事故导致佐治亚州一名女性的一只眼睛失明，之后的诉讼促使通用汽车在北美召回约33,000辆雪佛兰科鲁兹轿车，因日本高田(7312.T)公司生产的安全气囊可能存在隐患。
该公司表示，其还将召回1,939辆雪佛兰Corvette跑车以更换减震器。通用还将在美国召回4,794辆雪佛兰Caprice警车和2014款雪佛兰SS运动型轿车，以修复雨刷组件存在的问题。
通用称，尚未接到Corvette、Caprice以及雪佛兰SS汽车相关问题导致事故和伤亡的报告。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰/郑茵)
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