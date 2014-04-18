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货币新闻 | 2014年 4月 18日 星期五 10:50 BJT

美国个股：美国法官拒绝了要通用汽车对召回汽车发出停驶通知的诉求

路透4月17日 - 美国一位联邦法官周四拒绝了要求通用汽车 对召回汽车发出停驶通知的诉求。由于点火开关有缺陷，通用汽车召回了数百万辆汽车。

车主Charles Silvas和Grace Silvas的律师，要求通用汽车对2月起召回的260万辆汽车发出停驶通知。车主驾驶的是通用生产的2006年款Chevrolet Cobalt，在此次召回之列。

通用汽车对此提出反对，辩解称因点火开关问题召回的260万辆车是可以安全行驶的，只要在驾驶时车钥匙是单独使用，未和其他钥匙和物品串一起。

美国德州Corpus Christi地区法官Nelva Gonzales Ramos周四拒绝了上述诉求，表示她尊重美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的意见。NHTSA是监督汽车安全的联邦机构。

通用汽车发言人Greg Martin称公司尊重法院的裁决。(完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)
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