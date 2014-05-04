通用汽车召回近5.2万辆SUV 修正油量表偏差

亚股上涨 法国大选担忧拖累欧元从三周高点回落

路透新加坡4月21日 - 亚洲股市周五上涨，受对美国企业业绩强劲和税改的押注提振；欧元从三周高点回落，因在巴黎发生枪击案后，对法国周日总统大选首轮投票的担忧重燃。