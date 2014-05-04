通用汽车召回近5.2万辆SUV 修正油量表偏差

日本财相麻生称不担心特朗普有关美元“太强”的言论（更新版）
路透华盛顿4月20日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，他认为美国总统特朗普近期表示“美元太强”并没有什么问题，因为美国财长努钦后来澄清说，特朗普无意口头打压美元。
路透华盛顿5月3日 -美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周六宣布，通用汽车公司(GM.N)正在召回51,640辆2014年款别克昂科雷、雪佛兰Traverse和GMC阿卡迪亚SUV，因故障软件可能导致油量表读数不准。
NHTSA在其网站上称：“油量表读数不准可能遭致车辆意外耗尽燃油并熄火，增加发生车祸的风险。”
通用汽车在致NHTSA的信中表示，油量表读数可能存在最高四分之一油箱容量的偏差。通用汽车经销商将对召回车辆的发动机控制模块程序进行调整。
通用汽车今年召回的车辆共约700万辆，包括260万两雪佛兰Cobalt、土星Ion及其它车型，这些车辆涉及点火开关缺陷，造成至少13人死亡。
由于通用汽车在拖延十多年后才在今年2月对存在点火开关缺陷的车辆进行召回，NHTSA、美国国会、美国司法部以及美国证券交易委员会等多方正对其进行调查。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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