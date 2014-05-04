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国际财经 | 2014年 5月 4日 星期日 12:53 BJT

通用汽车召回近5.2万辆SUV 修正油量表偏差

路透华盛顿5月3日 -美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周六宣布，通用汽车公司(GM.N)正在召回51,640辆2014年款别克昂科雷、雪佛兰Traverse和GMC阿卡迪亚SUV，因故障软件可能导致油量表读数不准。

NHTSA在其网站上称：“油量表读数不准可能遭致车辆意外耗尽燃油并熄火，增加发生车祸的风险。”

通用汽车在致NHTSA的信中表示，油量表读数可能存在最高四分之一油箱容量的偏差。通用汽车经销商将对召回车辆的发动机控制模块程序进行调整。

通用汽车今年召回的车辆共约700万辆，包括260万两雪佛兰Cobalt、土星Ion及其它车型，这些车辆涉及点火开关缺陷，造成至少13人死亡。

由于通用汽车在拖延十多年后才在今年2月对存在点火开关缺陷的车辆进行召回，NHTSA、美国国会、美国司法部以及美国证券交易委员会等多方正对其进行调查。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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