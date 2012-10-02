通用汽车在美国召回约4.1万辆轿车

路透10月1日电---美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)称,通用汽车(GM.N)在美国召回约41,000辆雪佛兰、庞蒂亚克(Pontiac)和土星(Saturn)轿车,因一处塑料部件存在缺陷,可能造成燃油泄漏.

9月时通用汽车曾召回473,841辆雪佛兰、庞蒂亚克(Pontiac)和土星(Saturn)轿车并修复一处问题,避免在车主认为已"泊车"的状态下出现车辆滑行.

最新召回行动可能涉及在阿肯色州、亚利桑那州、加州、佛罗里达、内华达州、俄克拉荷马州或德州出售的40,859辆轿车.

NHTSA称,作为补救措施,通用汽车将通知车主.经销商将负责免费更换燃油泵组件.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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