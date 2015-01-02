美国个股：通用汽车宣布三项召回行动，因点火系统问题

在周四宣布的主要召回中，超出尺寸的点火开关启动器可能致使点火钥匙卡在“打开”位置。如果汽车在这种状况下行驶，并遇到重大紧急状况，点火开关气缸可能移动至“供电”档，会影响到发动机功率、动力转向和动力制动。

“此外，相对于碰撞感应，点火钥匙移动到‘供电’档的时间可能致使发生碰撞时气囊没有打开，”公司发言人Alan Alder在声明中称。

通用汽车称，这个最新问题是在保修的部件回厂后，进行内部评估时发现的，涉及到部分雪佛兰(Chevrolet)Silverado轻型和载重皮卡，以及雪崩(Avalanche)、Tahoe和Suburban；GMC Sierra轻型和载重皮卡，Yukon和Yukon XL；凯迪拉克Escalade、Escalade ESV 和Escalade EXT。涉及从2011-2012年的车型，以及2007-2014间被换上有瑕疵部件的汽车。

另外一起召回涉及软管夹瑕疵，影响到56辆2015年款的雪佛兰(Chevrolet)Silverado载重和GMC Sierra载重皮卡。

第三起召回涉及到152辆2015年款的雪佛兰Silverado和GMC 1500皮卡，因为汽车在行驶过程中，后车轴可能断裂。(完)