通用汽车将削减印度和南非业务 将资源集中在盈利市场

路透底特律5月18日 - 美国通用汽车(GM.N)计划今年年底前在印度停售汽车，并出售南非业务，这是该公司实施把资金和技术力量放在更盈利市场这一策略的最新措施。

通用汽车称，第二季将提列5亿美元费用，因重组印度、非洲和新加坡的业务。此外，在印度投资10亿美元建设低成本汽车生产线的计划也被砍去绝大部分。

通用汽车称，上述费用中大约2亿美元是现金支出。这些措施预计给通用汽车每年节省1亿美元，去年通用汽车的全球业务亏损大约8亿美元。

通用汽车总裁Dan Ammann在专访中告诉路透，最新的重组措施，以及稍早做出的一系列退出不赢利市场的决定，可以让通用汽车把更多资金、技术力量以及管理放在业务表现强劲的市场，包括中国、北美皮卡和SUV业务，通用汽车在这些市场将会展开“产品攻势”。(完)