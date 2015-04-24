《热点透视》通用汽车获利逊于预期，暗示美国汽车产业面临大问题

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie

路透纽约4月23日 - 通用汽车 第一季获利逊于预期，暗示美国汽车生产商面临一个更大的问题。业绩欠佳给通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)及管理团队带来一些有待解决的公司层面的具体问题。不过强势美元的影响则更令人担心。虽然美元升值在第一季只对通用汽车的南美和俄罗斯市场造成冲击。但更加让人忧心的是，日本和欧洲竞争对手较底特律三大汽车厂商所享有的汇率优势正在扩大。

根据摩根士丹利，日本的安倍经济学，在过去两年使得丰田汽车 、本田汽车 和日产汽车 的每台汽车比美国厂商有4,000美元的价格优势。好消息是，这些日本厂商尚未把这笔钱回馈给买家，避免了价格战。

日本厂商反而开始提高汽车的性能，而且没有额外加价。这对驾车者来说是很大的吸引力，因为自适应巡航控制系统(ACC)、自动泊车和其他半自动功能已经愈来愈普遍了。波士顿咨询公司(BCG)最近调查显示，24%的受访者称，他们愿意为了一个自动功能多花4,000多美元。

过去一年欧元兑美元贬值亦有利于欧洲汽车厂商。德国厂商可能最能善用这种优势，尤其是在比普通乘用车更赚钱的豪华汽车领域。这可能让通用汽车旗下凯迪拉克(Cadillac)和福特 旗下林肯(Lincoln)处于不利境地。同时，福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 、沃尔沃汽车 乃至丰田汽车，都在美国扩大生产。

博拉还面临其他、甚至可能更为迫切的问题。结束俄罗斯业务带来4亿美元的一次性冲击，这还可控。通用汽车全球市占率还在下滑，虽然只从去年的11.1%微降至11%。该公司可能还要更好地与股东进行沟通，股东似乎对第一季税率提高感到惊讶。

令人欣慰的是，现在通用汽车、福特和克莱斯勒比十年前更有余力来处理问题。比如，前两者的美国税前利润率一直在或者接近抢眼的10%。但是，随着更多外国竞争对手利用有利的汇率优势，情势可能很快改变。(完)