通用汽车季度获利远超预期 确认全年乐观财测

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透底特律4月21日 - 美国通用汽车(GM.N)第一季业绩远超投资者预期，得益于北美大型卡车需求强劲，且欧洲市场业绩改善。公司高管周四确认全年乐观财测。
通用汽车第一季净利增长逾一倍，至20亿美元。业绩公布后，公司股价大涨，收盘上升1.5%至32.66美元。
通用汽车股价稍早一度站上33美元，此为该公司破产后在2010年首次公开发行(IPO)的价格。过去一年，通用汽车股价未大幅超过该水准，尽管连续三个季度录得创纪录的税前利润。
通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)努力要让持怀疑态度的投资者相信，该公司能够在产业销售的周期性起伏中，始终录得强劲获利，并向股东返还数以十亿计的美元。
去年美国汽车销售创纪录，2016年可望打破这项纪录，但许多投资人认为有开始周期性下滑的迹象；股价即因而承压。
扣除因诉讼和解等一次性支出项目，通用汽车第一季每股盈余1.26美元，优于分析师预估的1.00美元。
通用汽车表示，扣除一次性支出项目后的税前获利创下第一季的纪录高位。
通用重申2016年扣除特殊项目的每股盈余料为5.25-5.75美元。2015年每股盈余为5.02美元。
第一季营收增长4.5%至373亿美元。经调整后利润率升至7.1%，上年同期为5.8%。
北美市场占通用汽车息税前利润(EBIT)85%，显见运动型车(SPV)及皮卡车(pickup)获利强劲，而这主要得益于汽油价格低廉所致。(完)
(编译 杜明霞/龚芳; 审校 张涛/戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。