通用汽车季度获利远超预期 确认全年乐观财测

路透底特律4月21日 - 美国通用汽车(GM.N)第一季业绩远超投资者预期，得益于北美大型卡车需求强劲，且欧洲市场业绩改善。公司高管周四确认全年乐观财测。

通用汽车第一季净利增长逾一倍，至20亿美元。业绩公布后，公司股价大涨，收盘上升1.5%至32.66美元。

通用汽车股价稍早一度站上33美元，此为该公司破产后在2010年首次公开发行(IPO)的价格。过去一年，通用汽车股价未大幅超过该水准，尽管连续三个季度录得创纪录的税前利润。

通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)努力要让持怀疑态度的投资者相信，该公司能够在产业销售的周期性起伏中，始终录得强劲获利，并向股东返还数以十亿计的美元。

去年美国汽车销售创纪录，2016年可望打破这项纪录，但许多投资人认为有开始周期性下滑的迹象；股价即因而承压。

扣除因诉讼和解等一次性支出项目，通用汽车第一季每股盈余1.26美元，优于分析师预估的1.00美元。

通用汽车表示，扣除一次性支出项目后的税前获利创下第一季的纪录高位。

通用重申2016年扣除特殊项目的每股盈余料为5.25-5.75美元。2015年每股盈余为5.02美元。

第一季营收增长4.5%至373亿美元。经调整后利润率升至7.1%，上年同期为5.8%。

北美市场占通用汽车息税前利润(EBIT)85%，显见运动型车(SPV)及皮卡车(pickup)获利强劲，而这主要得益于汽油价格低廉所致。(完)