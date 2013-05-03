更正-更新版-美股业绩：通用汽车第一季获利好于预期，因北美业务强劲欧洲好转

(更正：因译文有误，第三段应为“财政部就赚得近2.5亿美元”，而非“财政部就赚得近.5亿美元”)

路透底特律5月2日 - 通用汽车(General Motors) 周四公布财报好于预期，因该公司严控北美和欧洲业务成本。

通用汽车周四在纽约证交所收高0.98%，报31.15美元，接近2010年秋季首次公开发行(IPO)价格33美元。

这对通用最大的股东--美国财政部是个好消息，通用股价每上涨1美元，财政部就赚得近2.5亿美元。

“尽管通用仍受一些问题困扰，但表现基本上好于投资者的预期，”巴克莱分析师Brian Johnson在一份研究报告中称。

通用财务长Dan Ammann称，公司在欧洲已连续13年亏损，仍然预期2015年左右恢复损益两平。

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**说欧洲触底为时尚早**

Ammann称，通用没有看到欧洲有好转迹象。“说欧洲触底为时尚早”。

福特汽车高层人士曾表示，欧洲汽车工业可能在接近年底或明年年初时有所企稳。

通用第一季可分配给普通股股东的净利下降13.5%，至8.65亿美元，或每股盈余0.58美元。上年同期为10亿美元，或每股0.6美元。该公司汽车价格下降，销量疲软，令利润减少4亿美元。

最新的季度包括一笔1.62亿美元的非现金费用，因委内瑞拉货币贬值。

不计一次性项目，通用每股盈余0.67美元，汤森路透I/B/E/S调查显示分析师预期为0.54美元。

“我们的竞争力比过去十多年强得多，”首席执行官艾克森(Dan Akerson)在一次电话会议上称。

通用第一季营收较上年同期下降2.4%，至369亿美元，略高于华尔街的目标366亿美元。