俄罗斯经济低迷打击车市 通用汽车关闭在俄组装厂

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透莫斯科3月18日 - 美国通用汽车(GM.N)周三公布，由于在俄罗斯的业务恶化，将关闭在该国的工厂，并停产欧宝(Opel)品牌的汽车。此外，重组还将产生6亿美元费用。
前几年，通用汽车在俄罗斯的销售增幅都超过10%，但2014年由于西方制裁和油价大跌，导致俄罗斯经济疲软，通用的汽车销售萎缩。
去年卢布大幅贬值，消费者在购买大件商品时更加谨慎，该国的制造业者也在想办法削减成本。
通用称，圣彼得堡工厂在2015年中之前停产，将裁员1,000人。
此外，欧宝品牌将在12月之前停产，并停止在俄罗斯汽车厂GAZ (GAZA.MM)组装雪佛兰汽车。
通用汽车称，将在俄罗斯侧重高端汽车，比如凯迪拉克和一些美国生产的雪佛兰汽车，这部分市场的抵抗力更强。
据俄新社报导，俄罗斯经济部周三晚间称，其他在俄有组装厂的外资车商还没有表示要退出的。
经济部预计2016年俄罗斯汽车市场将恢复增长。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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