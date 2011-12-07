美国通用汽车反对萨博最新股权计划

日本内阁官房长官称希望特朗普理解日本的贸易议题
路透东京2月8日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，当美国与日本领导人本周会面时，希望特朗普政府更好地理解日本贸易议题，并认识到贸易对美国经济的贡献。
路透底特律/阿姆斯特丹12月6日电---美国通用汽车(GM.N)周二表示,不支持萨博股权结构由中国一家银行入股的提案,通用的立场,令萨博更有可能遭到清盘.
"我们已经研究过萨博提出有关公司出售案的改变,"通用发言人James Cain声明指出."提案内容完全无法改变通用的立场.我们无法支持这项交易."
通用先前已表示,如果萨博出售会损及通用在中国及其他重要市场的竞争地位,通用将难以给予支持.
分析师也指出,如果没有通用的技术授权及生产合约,萨博将无法以目前形态持续下去.
萨博的母公司瑞典汽车(Swedish Automobile)SWAN.AS周一表示,与中国一家银行洽谈入股萨博事宜,但不愿透露银行名称.
针对通用反对一事,瑞典汽车执行长Victor Muller以简讯回道,"永远都有替代方案."
中方投资人庞大汽贸集团(601258.SS)及浙江青年莲花已同意投资萨博,但这项协议遭遇许多问题.
瑞典汽车曾表示,仍在与青年洽谈,但不愿透露庞大是否仍参与.周日时,路透报导一家中国银行将取代庞大,庞大周二发布公告称,公司将继续与萨博汽车等各方探讨各种可行的新的投资方案.
一不愿具名的知情人士称,根据萨博的新提案,青年汽车持股将减少,萨博将增发股票由中资银行的新公司认购.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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