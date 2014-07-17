通用第二季全球销量250万辆 创2005年后最佳同期表现

美国财长努钦称特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价
路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透底特律7月16日 - 通用汽车(GM)(GM.N)周三表示，该公司第二季全球销量超过250万辆，成长0.5%，是2005年以来同期最佳表现。
今年上半年销量为492万辆，成长1.4%。这个数字落后大众汽车(福斯汽车)(VOWG.DE)的497万辆和6%增幅。
丰田汽车(7203.T)将在8月公布第二季及上半年全球销售数据。丰田汽车在2013年以998万辆位居全年销量之冠，其次为大众汽车的973万辆、通用汽车的971万辆。
通用汽车第二季售出2,505,889辆汽车，在其两大市场--中国和美国的同比成长率分别为8%和7%。
美国市场在通用汽车今年第二季全球销量占比为32.2%，而在2005年第二季时的占比为51.4%，当时其全球销量约为260万辆。(完)
(编译 李婷仪 审校 李爽)
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路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。
路透悉尼4月19日 - 英镑周三在亚洲市场表现突出，因外界猜测，英国首相特雷莎·梅突然要求提前举行大选，可能最终会在退欧过程中产生更有利市场的结果。