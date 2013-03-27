通用预计凯迪拉克在华销量未来三年增两倍

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透纽约3月27日 - 美国通用汽车(General Motors)(GM.N)凯迪拉克(Cadillac)品牌主管预计，今年在中国销量增长三分之二，到2016年增两倍。
“我们现预期凯迪拉克销量未来三年增两倍，”负责Cadillac品牌的副总裁Bob Ferguson周二在纽约车展前的一次公司活动中称。
Ferguson称，通用希望凯迪拉克今年在华销量从去年的约3万辆增加至约5万辆。他并预计，凯迪拉克今年余下时间在美国市场表现将超过前两个月的增长32%。
凯迪拉克官员称，该品牌在中国现拥有经销商近200家，未来12-18个月将增至250-300家。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 张荻)
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路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透北京/上海3月27日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点至近一个月新高，中间价亦四连升至逾一个月高点。交易员称，随着市场对美国总统特朗普推行刺激政策执行力的质疑加深，短期美元料延续疲弱走势，缓解人民币贬值预期，汇价或稳中偏强，波动区间向6.83-6.88元靠近。
路透香港3月27日 - 香港政府统计处周一数据显示，今年2月自香港流入中国内地的黄金量，由1月份的两年半来最少，显着回升50.8%。