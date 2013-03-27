通用预计凯迪拉克在华销量未来三年增两倍

路透纽约3月27日 - 美国通用汽车(General Motors)(GM.N)凯迪拉克(Cadillac)品牌主管预计，今年在中国销量增长三分之二，到2016年增两倍。

“我们现预期凯迪拉克销量未来三年增两倍，”负责Cadillac品牌的副总裁Bob Ferguson周二在纽约车展前的一次公司活动中称。

Ferguson称，通用希望凯迪拉克今年在华销量从去年的约3万辆增加至约5万辆。他并预计，凯迪拉克今年余下时间在美国市场表现将超过前两个月的增长32%。

凯迪拉克官员称，该品牌在中国现拥有经销商近200家，未来12-18个月将增至250-300家。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 张荻)

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