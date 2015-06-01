通用电气启动美国商业贷款部门出售程序 估值约400亿美元

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月31日 - 一名熟悉情况的消息人士周日表示，美国通用电气(GE)(GE.N)已启动部分美国商业贷款资产的出售程序，价值大约为400亿美元。GE计划全面退出金融业务。
消息人士说，这些资产包括商业分销金融业务，涉及船只与房车经销商；设备金融，包括提供用于购买卡车与建筑设备的贷款；企业金融，涉及给予中型企业的直接贷款与租赁。
华尔街日报首先报导通用电气的上述资产剥离进展。该公司曾在4月宣布计划出售多数金融业务。
通用电气的一名发言人拒绝评论。
消息人士表示，这些资产可能都将出售给一个买主，或者分开单独出售。
华尔街日报援引知情消息人士的话报导，多伦多道明银行(TD.TO)、CIT Group(CIT.N)、Ally Financial(ALLY.N)及富国银行(WFC.N)都是GE这些资产的潜在竞购方。
该报补充称，其他大型或中型银行以及私募股权公司料也将表示出收购意向。
消息人士对路透表示，外界认为Capital One(COF.N)和U.S. Bancorp (USB.N)也会考虑竞购。
这位消息人士透露，GE正在就这项出售交易与瑞士信贷和高盛沟通，摩根大通负责控制整体出售进程。(完)
(编译 张涛/李爽 审校 许娜/郑茵)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。