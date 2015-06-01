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国际财经 | 2015年 6月 1日 星期一 08:05 BJT

通用电气启动美国商业贷款部门出售程序 估值约400亿美元

路透纽约5月31日 - 一名熟悉情况的消息人士周日表示，美国通用电气(GE)(GE.N)已启动部分美国商业贷款资产的出售程序，价值大约为400亿美元。GE计划全面退出金融业务。

消息人士说，这些资产包括商业分销金融业务，涉及船只与房车经销商；设备金融，包括提供用于购买卡车与建筑设备的贷款；企业金融，涉及给予中型企业的直接贷款与租赁。

华尔街日报首先报导通用电气的上述资产剥离进展。该公司曾在4月宣布计划出售多数金融业务。

通用电气的一名发言人拒绝评论。

消息人士表示，这些资产可能都将出售给一个买主，或者分开单独出售。

华尔街日报援引知情消息人士的话报导，多伦多道明银行(TD.TO)、CIT Group(CIT.N)、Ally Financial(ALLY.N)及富国银行(WFC.N)都是GE这些资产的潜在竞购方。

该报补充称，其他大型或中型银行以及私募股权公司料也将表示出收购意向。

消息人士对路透表示，外界认为Capital One(COF.N)和U.S. Bancorp (USB.N)也会考虑竞购。

这位消息人士透露，GE正在就这项出售交易与瑞士信贷和高盛沟通，摩根大通负责控制整体出售进程。(完)

(编译 张涛/李爽 审校 许娜/郑茵)

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