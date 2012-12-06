专访：通用汽车将同上汽携手进军东南亚

资料图片：2012年8月，通用汽车在沈阳一处停车场停放的新车。 REUTERS/Stringer

路透上海12月6日电---通用汽车(GM.N)新任中国公司总裁苏瑞博淡化了外界对於该公司和上海汽车集团间关系的担忧.他认为,随着通用和上汽准备将其商业模式投放到东南亚地区以满足当地的平价车型需求,两家公司的关系正变得越发密切.

苏瑞博表示,上汽集团生产低成本汽车的技术,对於谋求进军新兴市场的通用汽车而言较为重要.苏瑞博在今年10月1日接任了通用汽车中国总裁一职.

通用汽车希望以可接受的价位向中国、印度和印尼等市场正在兴起的中产阶级消费者提供优质车型.由此,上汽集团生产价位最低在30,000元人民币(4,800美元)汽车的技术可谓格外关键.

"我们与上汽集团的合资公司生产的车辆,在新兴市场很受欢迎."苏瑞博近期在上海接受的一次采访中称.他还兼任印度和东盟首席地区运营官.

上海汽车集团(600104.SS)是中国最大的汽车制造商.2010年该公司在通用汽车印度公司的持股比例曾至50%,但在10月,上汽集团的这一持股比重大幅减少至9%,外界广泛认为此举可能意味着双方关系降温.

此外,在4月起当前财年的上半年,通用汽车在印度的销量下降了21%.通用和上汽亦未能顺利将两款中国市场车型引入以右舵驾驶为主的印度,造成关键产品上市延迟.

上周末接受路透采访的苏瑞博和其他通用高层未给出上汽决定的具体原因.

不过他们表示,上汽集团将继续帮助通用汽车为印度和其他新兴市场开发"平价车型".但上汽在周三宣布,将在泰国和当地企业CP Group合作生产汽车.通用汽车未参与其中.

"(上汽集团)在该组织机构的策略问题上非常积极;我们接管了运营控制权,"苏瑞博在提及通用印度业务时称.

"对於股权的变动我不会做过度解读;我们之间的合作很顺利,并且将会继续顺利(合作)."

一位上汽集团的发言人拒绝置评.

"平价车型"

实际上,据苏瑞博表示,通用汽车和上汽集团可能会将同样的商业模式投放到东南亚市场;合两家公司之优势,来满足当地对於平价汽车的需求.

苏瑞博称,在东南亚国家联盟(ASEAN)中,通用和上汽对印尼和泰国尤其感兴趣.

长期以来,通用汽车和其他西方国家汽车商很难打入东南亚,部分原因是日本汽车厂商主要控制了当地市场.

在印尼,日系品牌的市场占有率要超过90%,且今年的汽车销量料会达到100万辆,而通用汽车才刚刚开始重新恢复当地的生产.

通用汽车计划明年第二季度时,重开临近雅加达的一家装配工厂.今年前11个月,通用在印尼售出4,624辆汽车.

苏瑞博表示:"我们正在考虑一切方案,包括与上汽集团在印尼组建合资公司."

通用这一策略的主要原因,是其希望能够提供更多的低价产品.

印度市场方面,通用希望可以使用制造平价微型厢式货车的五菱品牌来进入东南亚市场.上汽通用五菱汽车股份有限公司由通用汽车和上汽集团在中国组建.

苏瑞博表示,现在上汽和通用汽车一起购买汽车零部件的时候"要比以前更多",这样可以透过增加购买量来降低成本,也是双方密切合作的进一步佐证.

"我认为,我们与合作方的关系非常好."苏瑞博在谈及上汽集团时表示.

苏瑞博称,通用汽车预计明年中国对乘用车和商务车的需求最终将超过2,000万辆.

通用汽车的预测结果显示,2013年整体市场销量将增长"5-8%"至2,100万辆.苏瑞博表示,今年汽车总体销量料达到1,940万辆至1,950万辆.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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