通用汽车寄望上汽设计首款轿车打开印度市场

* 通用汽车印度公司期望借助中国设计的首款轿车提振销售

* 当地厂商控制印度汽车市场,小型轿车占主导

* 外资公司受制於缺乏印度专用车型

* 通用汽车、福特汽车和大众汽车占有较低的市场份额

路透印度9月5日电---美国通用汽车(General Motors)(GM.N)本周开始初步生产史上首款中国设计,针对印度市场的轿车,此乃通用汽车竭力扩大印度市场份额的重要一步,而外资汽车厂商在印度一直处境艰难.

印度人钟爱小型轿车,其汽车市场竞争激烈且对价格敏感,令很多世界主要汽车厂商严重受创,他们仅占较低的市场份额,输给了那些专注印度市场的小型车生产商.

通用汽车印度公司总裁Lowell Paddock在印度西部一家工厂接受路透专访时表示,紧凑掀背型轿车赛欧(Sail)将於下月销售,此乃通用汽车中国合作夥伴上汽集团(600104.SS)设计的首款汽车.

"(上汽集团)给我们设计的轿车更注重地区需求,更专注于新兴市场,"Lowell Paddock说."赛欧在某些方面或许是首款主要满足亚洲客户需求的汽车."

上汽集团持有通用汽车印度分公司50%的股权,上汽集团旗下一款较大尺寸的旅行车将於2012年底前开始在印度生产.

尽管外资汽车厂商在印度已投资数十亿美元,且辛苦耕耘数十载,但外资车商在印度合计的市场份额不到25%.这与中国情况截然不同,不包括韩国现代汽车在内,通用汽车和德国大众汽车(VOWG_p.DE)在中国轿车市场占有率居前,合计份额达30%.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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