通用汽车国际业务总部将迁至新加坡

路透新加坡11月13日 - 通用汽车(GM.N)周三称，将在2014年二季度把国际业务总部从上海迁到新加坡。

今年早些时候，通用汽车将中国业务从国际业务中分拆出来，称此举有助公司更专注于中国汽车市场。

这对上海而言可谓一大冲击。上海一直在努力与新加坡、香港等地展开竞争，吸引跨国企业亚洲总部进驻。

通用汽车表示曾考虑过其它地方，也考虑过继续留驻上海，但最终还是决定迁往新加坡。

通用汽车国际业务传讯部副总裁LoriArpin说：“新加坡具备几方面的优势，比如它更靠近东盟、印度、中东和非洲等重要CIO市场。”

通用汽车称，其在新加坡的员工将约有120人，主要负责监督亚太、非洲、中东、欧洲雪佛兰和凯迪拉克等公司关键业务。

销售、市场、金融、政府关系、人力资源、IT及法务部门也将有部分员工入驻新总部。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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