独家：通用汽车称尚未找到部分召回车型开关问题的解决方案

2014年2月6日在科罗拉多州拍到的一家通用汽车专卖店。 REUTERS/Rick Wilking

路透底特律7月19日 - 美国通用汽车(GM.N)周六表示，已经要求凯迪拉克经销商停止销售部分CTS系列车型，因为该公司尚未找到解决6月底召回汽车问题的方法。这些被召回汽车在驾驶员的膝盖无意碰到点火钥匙时可能熄火。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周六公布了导致6月30日召回行动的事故详细资料，其中包括通用汽车员工曾经三次因为碰到了点火钥匙，导致2012年款凯迪拉克CTS车型熄火。

NHTSA公布的通用汽车文件显示，该公司在7月2日向凯迪拉克经销商发布停售令，并在7月8日进行了更新，涵盖车型包括2003-2014款CTS以及2004-2006款SRX。召回行动涉及美国市场约55.4万辆凯迪拉克汽车。

通用汽车发言人Alan Adler周六表示，停售令“在可预见的未来仍将有效”。他说，工程师正在研究适用于所有被召回凯迪拉克车型的“共同解决方案”，“但还没有找到”。

到目前为止，通用汽车今年因点火开关问题全球总计召回约1,470万辆汽车，至少16人死亡与这些问题有关。

重新设计的凯迪拉克2014款CTS改用按钮式点火开关，并不存在老款车的问题。

通用在向NHTSA提交的文件中表示，本次SRX以及老款CTS的主要问题涉及，如果钥匙环过重或车辆遇上路面有坑发生“颠簸”，会令打火钥匙发生转动并脱离运行位置。

NHTSA称，如果发生上述情况，发动机可能熄火，导致转向助力失灵以及出现车祸时气囊不能打开。

通用打算采用这种补救办法：向车主提供一把新钥匙，钥匙上带有一个小孔而不是窄槽。通用称这样的钥匙就不容易拔出或因震动而易位。

通用2008-2014年款的第二代CTS采用不同的点火开关，面临的问题也不同。即便在该公司于2010年底改为采用带有小孔的钥匙之后，这些汽车仍然很容易因膝盖触碰而发生钥匙转动熄火。

通用汽车在6月底因为类似问题召回了2010-2014年款雪佛兰科迈罗汽车(Chevrolet Camaro)，膝盖触碰可能令钥匙移位并导致发动机熄火。

通用要求召回汽车的车主拿掉钥匙环上的所有东西，包括遥控钥匙，而只留下点火钥匙。公司还警告驾车人要调整座椅和方向盘，“膝盖和点火钥匙之间保的距离。”(完)

(编译 徐文焰/郑茵 审校 张涛)

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