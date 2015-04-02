路透专访：尽管韩国人工成本飙升，通用汽车没有缩减业务计划--高管

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透韩国一山4月2日 - 通用汽车(GM) 周四表示，该公司过去五年在韩国的人工成本已经上涨近50%，但没有关闭工厂的计划。通用汽车在韩国的产量占全球的近五分之一。
该公司今年稍早宣布，作为重组计划的一部分，将在印尼停产，并减少在泰国的业务。这不禁令分析师预期该公司也将在韩国缩减业务，因为通用在韩国的人工成本激增，劳资关系也不稳定。
“永远不要说永不。我们没有说我们有关闭本地任何业务的计划，”通用汽车韩国首席执行官(CEO)Sergio Rocha在首尔汽车展的专访中称 。
“韩国公司要确保我们可以解决人工成本竞争力的问题，这非常重要。我们的人工成本已经上涨到一定水平了，可能会影响到业务的可持续性。”
Rocha称通用汽车将韩国列为“高成本”国家。韩国最大汽车企业--现代汽车 几乎每年都要面临与薪资相关的罢工问题，现在正在与工会就薪资进行谈判。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)