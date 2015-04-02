路透专访：尽管韩国人工成本飙升，通用汽车没有缩减业务计划--高管

路透韩国一山4月2日 - 通用汽车(GM) 周四表示，该公司过去五年在韩国的人工成本已经上涨近50%，但没有关闭工厂的计划。通用汽车在韩国的产量占全球的近五分之一。

该公司今年稍早宣布，作为重组计划的一部分，将在印尼停产，并减少在泰国的业务。这不禁令分析师预期该公司也将在韩国缩减业务，因为通用在韩国的人工成本激增，劳资关系也不稳定。

“永远不要说永不。我们没有说我们有关闭本地任何业务的计划，”通用汽车韩国首席执行官(CEO)Sergio Rocha在首尔汽车展的专访中称 。

“韩国公司要确保我们可以解决人工成本竞争力的问题，这非常重要。我们的人工成本已经上涨到一定水平了，可能会影响到业务的可持续性。”

Rocha称通用汽车将韩国列为“高成本”国家。韩国最大汽车企业--现代汽车 几乎每年都要面临与薪资相关的罢工问题，现在正在与工会就薪资进行谈判。(完)