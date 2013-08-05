通用汽车将中国业务从国际运营部分拆出来

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透底特律8月2日 - 美国通用汽车(GM.N)周五表示，已将关键的中国业务从国际业务中拆分出来，并交由沃尔沃汽车的前首席执行官Tim Lee管理。
Tim Lee管理通用汽车的国际运营部已经近四年，他被任命为通用汽车中国区主席，并仍为全球制造业务负责人。
通用汽车称，这次调整可以使公司将更多重点放在中国，以及其他迅速发展的新兴市场。中国目前是全球最大的汽车市场。
“这将使我们更好地应对竞争，更好地利用国际市场的机遇，”通用汽车发言人Katie McBride称。
通用汽车表示，曾担任沃尔沃GEELY.UL和大众汽车(VOWG_p.DE)高管的Stefan Jacoby将接管其余的国际业务。这些业务涉及非洲、亚洲、欧洲和中东的100个国家和地区。(完)
(编译 李春喜 审校 张荻)
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