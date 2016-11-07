通用汽车部件瑕疵裁决先例恐令高田买主面临责任风险

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透特拉华州威明顿11月6日 - 日本汽车安全气囊制造商高田(7312.T)准备可能在美国声请破产之际，多名消息人士向路透表示，一些潜在买家正仔细研究美国法院不久前的一项裁决，这项裁决可能使买家对高田的问题气囊负有责任。
数百万个的高田安全气囊因充气装置有瑕疵，引发全球最大规模的汽车召回，高田可能面临数十亿美元计的支出。
高田已表示正在寻求财务支援金主。但消息人士表示，如果高田寻找买主，有兴趣的买家希望高田先让旗下美国事业宣告破产。
一般而言，美国破产法允许买家买下资产，不涉入官司诉讼及其他责任，卖方则以出售所得偿还债权人。
通用汽车2009年声请第11章破产重组时，便使用这个策略。通用汽车迅速将最好资产卖给所谓的“新通用汽车”，摆脱数十亿美元计的债务，使新通用汽车能渡过经济危机。
美国联邦第二巡回上诉法院7月时裁决，通用汽车(GM.N)(新通用)可因“老通用”出产的问题点火开关而被起诉。
该裁决开创了被一些人视为麻烦的先例。
根据破产律师，汽车制造商也会试图利用破产工具，在被车主因故障气囊而起诉时进行自我保护。
美国政府也可能扮演一定的角色。高田正在按照美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)一份为期五年、金额为2亿美元的同意判决进行运作。
破产律师称，鉴于各种不确定性，买家会建议使用“暂停等待”。一些销售资金会处于代管状态，并被用来支付意料之外的针对买家的法律索赔。随后，未使用的资金将进入高田的破产财产中。
高田首席财务官Yoichiro Nomura上周五在日本对记者称，公司希望在年底前与汽车制造商客户就重组达成协议。他还称，公司更希望避免破产。(完)
(编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 孙茉莉/徐文焰)
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