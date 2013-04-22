通用汽车2015年前将在中国增设四个新厂

路透上海4月20日 - 通用汽车中国主管Bob Socia周六在上海车展上称，通用汽车(GM.N)未来三年将在中国增设四个新厂，将年产能提升至500万辆。

Socia称，该公司和合作伙伴将于2016年前在中国投资110亿美元，但并未提供新厂成本的细节。(完)

(编译 王冠中; 审校 徐文焰)

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