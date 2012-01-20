通用汽车2011年重夺销售冠军宝座

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透1月19日电---通用汽车(GM.N)重登全球汽车厂商销量榜首，为2007年以来首见，去年其销量超过900万辆。
2008年时，通用汽车全球销量下降11%，第一次将榜首位置拱手让给了丰田(7203.T)。
2011年，日本地震、海啸与核事故，以及泰国严重水灾，影响到丰田汽车生产，并拖累其销售。
去年12月，丰田估计其2011年全球销量790万辆，这样将排名通用与大众(VOWG_p.DE)之後，位居第三。大众销量为816万辆。
（完）编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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