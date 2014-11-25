专访：美国经济持稳 其他地区放缓或疲软--通用汽车总裁

路透纽约11月24日 - 通用汽车(General Motors) (GM.N)总裁Dan Ammann周一接受路透专访表示，预期成长缓慢的美国汽车市场明年的表现“大致相同”，同时也准备迎接全球其他地区需求持续疲软的情势。

“今年下降的趋势多于上升趋势，”Ammann接受路透记者与编辑专访时表示，“我认为美国表现比预期来得好一些，但南美洲就比较具有挑战性，欧洲则是略为放缓。”

至于中国，Ammann表示竞争相当“激烈”，当地的销售成长放缓，但他强调中国车市强大，只是逐步成熟。

不过他也表示，欧洲与南美洲的情况并非如此。

尽管对于逾10年来首度于2016年在欧洲获利的预期，通用并未退却，但Ammann表示，欧洲“在今年后段的表现，跟半年前的预期比起来略显疲弱。”

他也称南美洲是个“很难拓展业务的地方”，委内瑞拉的情况尤其难料，因该国汇率波动较大。

他指出，美国汽车市场持守得比整体经济要强。美国是仅次于中国的全球第二大汽车市场。

今年美国新车销售料达1,640万辆，高于去年的1,560万辆；行业多预期明年将增至1,700万辆。 Ammann预期美国市场明年表现类似。

“我们处于稳步缓缓复苏，已在摆脱几年的深度低潮。”他说。“我不认为由此可有巨幅成长，但我也不认为那太过夸大。”

Ammann表示，公司的基本预期是美国利率将慢慢调升。42岁的Ammann此前曾担任通用汽车的财务长。

被问到通用汽车处理点火开关瑕疵相关的召回危机时，Ammann表示，公司对律师费恩伯格(Kenneth Feinberg)监管因零件瑕疵致死和事故受害者赔偿计划的方式感到满意。

费恩伯格周一在符合赔偿资格清单中，新增了两名死者，使已通过其赔偿审核的死者总数增至35人。

上周在亚利桑纳州提出的一宗指控通用汽车罔顾公众安全，隐瞒安全问题并延迟相关召回的诉讼，Ammann拒绝评论。(完)

(编译 陈宗琦/张若琪 审校 龚芳/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。