专访：美国经济持稳 其他地区放缓或疲软--通用汽车总裁

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约11月24日 - 通用汽车(General Motors) (GM.N)总裁Dan Ammann周一接受路透专访表示，预期成长缓慢的美国汽车市场明年的表现“大致相同”，同时也准备迎接全球其他地区需求持续疲软的情势。
“今年下降的趋势多于上升趋势，”Ammann接受路透记者与编辑专访时表示，“我认为美国表现比预期来得好一些，但南美洲就比较具有挑战性，欧洲则是略为放缓。”
至于中国，Ammann表示竞争相当“激烈”，当地的销售成长放缓，但他强调中国车市强大，只是逐步成熟。
不过他也表示，欧洲与南美洲的情况并非如此。
尽管对于逾10年来首度于2016年在欧洲获利的预期，通用并未退却，但Ammann表示，欧洲“在今年后段的表现，跟半年前的预期比起来略显疲弱。”
他也称南美洲是个“很难拓展业务的地方”，委内瑞拉的情况尤其难料，因该国汇率波动较大。
他指出，美国汽车市场持守得比整体经济要强。美国是仅次于中国的全球第二大汽车市场。
今年美国新车销售料达1,640万辆，高于去年的1,560万辆；行业多预期明年将增至1,700万辆。 Ammann预期美国市场明年表现类似。
“我们处于稳步缓缓复苏，已在摆脱几年的深度低潮。”他说。“我不认为由此可有巨幅成长，但我也不认为那太过夸大。”
Ammann表示，公司的基本预期是美国利率将慢慢调升。42岁的Ammann此前曾担任通用汽车的财务长。
被问到通用汽车处理点火开关瑕疵相关的召回危机时，Ammann表示，公司对律师费恩伯格(Kenneth Feinberg)监管因零件瑕疵致死和事故受害者赔偿计划的方式感到满意。
费恩伯格周一在符合赔偿资格清单中，新增了两名死者，使已通过其赔偿审核的死者总数增至35人。
上周在亚利桑纳州提出的一宗指控通用汽车罔顾公众安全，隐瞒安全问题并延迟相关召回的诉讼，Ammann拒绝评论。(完)
(编译 陈宗琦/张若琪 审校 龚芳/戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。