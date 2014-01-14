通用汽车将毫不迟疑地重新设计表现不佳车型--高管

路透底特律1月13日 - 通用汽车(GM.N)即将上任的全球产品开发负责人Mark Reuss周一表示，如果现有或正在开发的车型表现不佳或接受度不高，公司将毫不迟疑地推迟或重新设计，就如同下一代雪佛兰克鲁兹那样。

“在开发汽车时，如果我们偶尔在应该得分的时候得不到分，那么我们会停下来。我们停止进行设计和开发，寻找消费者认为不够好的原因。”Reuss在底特律车展上对记者说道。

通用汽车去年就采取了这种不寻常的举措，推出了略微改造后的雪佛兰迈锐宝，以扭转之前18个月令人失望的销售，该款车于2012年初进行了大规模重新设计。

Reuss此前负责通用汽车的北美运营，本周将替代即将任首席执行官的Mary Barra，成为通用汽车全球产品开发负责人。他还表示，“我认为有几款车需要一些改进”，但拒绝透露所说的是哪些车。

Reuss指出，尽管已经取得了进展，公司在削减产品开发运营的浪费和支出方面仍有很大空间。

“方向是正确的，如果有更多时间……会越来越好。”

Reuss还表示，通用汽车在2013年及之前的12年里一直在欧洲市场亏损，在增强欧洲产品推出方面可做的事情很多。

他指出，尽管通用汽车的设计团队“火力全开”，公司仍需要专注于在明年强力推出新车。未来两年，通用汽车单是在美国市场就将推出32款新车或翻新车。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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