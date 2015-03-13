通用汽车将召回约6.4万辆雪佛兰Volt混合动力车--网站

美国商务部长称加拿大发出的贸易威胁论“不合适” 相信谈判解决是正道
路透华盛顿5月6日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周六称，加拿大官员关于实施报复性贸易行动的威胁言论是“不合适的”，这种威胁不会影响美国针对加拿大软木材的最终进口关税决定。
路透3月12日 - 网站Automotive News周四援引通用汽车(GM.N)声明称，通用汽车将召回约6.4万辆雪佛兰Volt混合动力电动车，对一软件进行升级以防止在司机忘记熄火时一氧化碳不断积累。
Automotive News称，通用汽车已知道与该问题相关的两宗受伤事件。
该网站称，通用汽车将召回2011-2013年款汽车进行软件升级，以限制汽车的怠速运转时间。
目前不能立即联系到通用汽车进行置评。
Automotive News报导，通用汽车还告知汽车经销商，暂停交付大约2,300辆2015年款雪佛兰Trax和别克Encore小型跨界车，因可能进行安全召回，以修复电动助力转向的潜在问题。
Automotive News援引通用汽车的备忘录称，该公司已向美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)通报汽车召回行动。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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