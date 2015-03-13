通用汽车将召回约6.4万辆雪佛兰Volt混合动力车--网站

路透3月12日 - 网站Automotive News周四援引通用汽车(GM.N)声明称，通用汽车将召回约6.4万辆雪佛兰Volt混合动力电动车，对一软件进行升级以防止在司机忘记熄火时一氧化碳不断积累。

Automotive News称，通用汽车已知道与该问题相关的两宗受伤事件。

该网站称，通用汽车将召回2011-2013年款汽车进行软件升级，以限制汽车的怠速运转时间。

目前不能立即联系到通用汽车进行置评。

Automotive News报导，通用汽车还告知汽车经销商，暂停交付大约2,300辆2015年款雪佛兰Trax和别克Encore小型跨界车，因可能进行安全召回，以修复电动助力转向的潜在问题。

Automotive News援引通用汽车的备忘录称，该公司已向美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)通报汽车召回行动。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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