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中国财经 | 2013年 3月 8日 星期五 09:19 BJT

张欣家族洽购通用汽车大厦权益--WSJ

路透3月7日 - 《华尔街日报》（WSJ）周四引述地产业高管的话称，SOHO中国(0410.HK)首席执行官张欣的家族正洽购通用汽车大厦40%权益。通用汽车大厦位于曼哈顿，使用面积180万平方英尺。

报道称，出售权益的卖方包括卡塔尔和科威特的主权财富基金，以及与迪拜统治家族有关联的投资者。

据前述地产业高管称，若此宗交易完成，对该大厦作价将为34亿美元。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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