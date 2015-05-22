中国修改转基因生物管理办法可能进一步拖延新作物获批--行业协会

路透北京5月22日（记者 Dominique Patton） - 作物科学行业协会--植保（亚太）协会称，中国对转基因生物管理的修改草案可能进一步拖延本就冗长的新转基因作物进口批准流程。

中国农业部上月公布《农业部关于修改〈农业转基因生物安全评价管理办法〉的决定(征求意见稿)》，外界认为这是中国试图安抚消费者对转基因作物污染传统食品的担忧。

意见反馈截止时间为2015年5月24日。植保（亚太）协会指出，征求意见稿删除了转基因生物安全评审的期限，这可能对种子企业造成进一步拖延。孟山都(MON.N)、拜耳作物科学(BAYE.NS)和杜邦(DD.N)等企业都是植保（亚太）的成员。

“我们对第16条和第22条的修改非常担忧，因为这可能对中国农业生物科技批准系统的及时性、可预见性和透明度产生严重的负面影响，”植保（亚太）执行董事Siang Hee Tan说道。

征求意见稿称，农业部将综合考虑科学、经济、社会等因素作出批复。

中国农业部并未对置评请求作出回应。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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