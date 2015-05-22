中国修改转基因生物管理办法可能进一步拖延新作物获批--行业协会

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月22日（记者 Dominique Patton） - 作物科学行业协会--植保（亚太）协会称，中国对转基因生物管理的修改草案可能进一步拖延本就冗长的新转基因作物进口批准流程。
中国农业部上月公布《农业部关于修改〈农业转基因生物安全评价管理办法〉的决定(征求意见稿)》，外界认为这是中国试图安抚消费者对转基因作物污染传统食品的担忧。
意见反馈截止时间为2015年5月24日。植保（亚太）协会指出，征求意见稿删除了转基因生物安全评审的期限，这可能对种子企业造成进一步拖延。孟山都 、拜耳作物科学 和杜邦 等企业都是植保（亚太）的成员。
“我们对第16条和第22条的修改非常担忧，因为这可能对中国农业生物科技批准系统的及时性、可预见性和透明度产生严重的负面影响，”植保（亚太）执行董事Siang Hee Tan说道。
征求意见稿称，农业部将综合考虑科学、经济、社会等因素作出批复。
中国农业部并未对置评请求作出回应。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，1月17日止的一周，对冲基金及资产管理经理连续第二周增加COMEX黄金合约净多仓。
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2