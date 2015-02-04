中国对农业转基因生物技术仍持谨慎态度

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月3日（记者 Dominique Patton） - 中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊周二称，中国将继续加强农业转基因生物技术的研究，同时加强农业转基因生物的安全管理。这凸显出中国政府对生物技术的谨慎。

中央“一号文件”提出要加强农业转基因生物的安全管理和科学普及，加强农业转基因生物技术的研究。

韩俊表示，“一号文件”与目前的生物技术政策是“一贯的”。

他指出，转基因确实是非常敏感的“全社会关注的问题”，是老百姓在日常生活当中关注的一个热点问题，社会公众需要全面客观的对转基因生物技术有一个了解。

韩俊还称，中国已经建立了跟国际接轨的农业转基因生物技术安全和研究管理体系，将继续支持该技术。