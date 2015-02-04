中国对农业转基因生物技术仍持谨慎态度

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月3日（记者 Dominique Patton） - 中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊周二称，中国将继续加强农业转基因生物技术的研究，同时加强农业转基因生物的安全管理。这凸显出中国政府对生物技术的谨慎。
中央“一号文件”提出要加强农业转基因生物的安全管理和科学普及，加强农业转基因生物技术的研究。
韩俊表示，“一号文件”与目前的生物技术政策是“一贯的”。
他指出，转基因确实是非常敏感的“全社会关注的问题”，是老百姓在日常生活当中关注的一个热点问题，社会公众需要全面客观的对转基因生物技术有一个了解。
韩俊还称，中国已经建立了跟国际接轨的农业转基因生物技术安全和研究管理体系，将继续支持该技术。
“中国作为13亿人的大国，人多地少，农业发展面临的环境资源约束越来越强，在转基因生物技术的研究方面我们不能够落伍，这一点是明确的。”韩俊说道。（完）
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。