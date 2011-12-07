美国通用汽车反对萨博最新股权计划

美国通用汽车周二表示不支持萨博股权结构由中国一家银行入股的提案。通用的立场令萨博更有可能遭到清盘。通用先前已表示如果萨博出售会损及通用在中国及其他重要市场的竞争地位，通用将难以给予支持。 分析师也指出如无通用的技术授权及生产合约，萨博无法以目前形态持续下去。路透