新德里机场全球收费最贵

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透新德里4月25日电---印度新德里机场将成为全球收费最贵的机场，因运营方GMR Infrastructure(GMRI.NS)获准提高收费，这可能不利於该机场发展成航空中心的规划。
监管当局批准GMR自5月15日起提高机场收费，但GMR称这还是不足以负担成本。
GMR声明称，该机场起飞国际航班的票价将平均上涨580卢比（10.99美元），国内航班则平均将上涨290卢比。
GMR并称，除了提高使用者发展费外，飞机降落与停泊费用也将上调，这可能使得外国航空公司避开新德里机场。
此举还可能影响印度民众的航空旅行需求，因印度人对价格非常敏感，他们可以选择成本低得多的火车旅行。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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