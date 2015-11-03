中国未来五年年均增速不应低于6.5% 方能实现两个“翻一番”--习近平（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透北京11月3日 - 中国国家主席习近平周二称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。
新华社援引他在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明中提到，从城乡居民人均收入翻一番看，2010年城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别为19,109元人民币和5,919元。到2020年翻一番，按照居民收入增长和经济增长同步的要求，“十三五”时期经济年均增长至少也要达到6.5%。
习近平指出，经济保持中高速增长，有利于改善民生，让人民群众更加切实感受到全面建成小康社会的成果。随着中国经济发展进入新常态，产能过剩化解、产业结构优化升级、创新驱动发展实现都需要一定的时间和空间，经济下行压力明显，保持较高增长速度难度不小。
他提到，国内外主要研究机构普遍认为，“十三五”(2016-2020年)时期中国年均经济潜在增长率为6%-7%，“考虑到正向引导市场预期和留有一定余地，在综合各方面意见的基础上，建议稿提出经济保持中高速增长的目标。”
他称，未来一个时期全球经济贸易增长将持续乏力，中国投资和消费需求增长放缓，形成新的市场空间需要一个过程。在经济结构、技术条件没有明显改善的条件下，资源安全供给、环境质量、温室气体减排等约束强化，将压缩经济增长空间。
同时，经济运行中还存在其他一些风险，如杠杆率高企、经济风险上升等，都对经济增长形成了制约。同时，随着经济总量不断增大，增长速度会相应慢下来，这是一个基本规律。
“未来五年，中国发展不仅应关注经济增速，还要关注经济总量，更为重要的是经济质量，”习近平称。
针对中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速降至6.9%，中国总理李克强此前曾表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。（完） (发稿 乔艳红/沈燕; 审校 杨淑祯/张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。