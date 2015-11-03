中国未来五年年均增速不应低于6.5% 方能实现两个“翻一番”--习近平（更新版）

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路透北京11月3日 - 中国国家主席习近平周二称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。

新华社援引他在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明中提到，从城乡居民人均收入翻一番看，2010年城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别为19,109元人民币和5,919元。到2020年翻一番，按照居民收入增长和经济增长同步的要求，“十三五”时期经济年均增长至少也要达到6.5%。

习近平指出，经济保持中高速增长，有利于改善民生，让人民群众更加切实感受到全面建成小康社会的成果。随着中国经济发展进入新常态，产能过剩化解、产业结构优化升级、创新驱动发展实现都需要一定的时间和空间，经济下行压力明显，保持较高增长速度难度不小。

他提到，国内外主要研究机构普遍认为，“十三五”(2016-2020年)时期中国年均经济潜在增长率为6%-7%，“考虑到正向引导市场预期和留有一定余地，在综合各方面意见的基础上，建议稿提出经济保持中高速增长的目标。”

他称，未来一个时期全球经济贸易增长将持续乏力，中国投资和消费需求增长放缓，形成新的市场空间需要一个过程。在经济结构、技术条件没有明显改善的条件下，资源安全供给、环境质量、温室气体减排等约束强化，将压缩经济增长空间。

同时，经济运行中还存在其他一些风险，如杠杆率高企、经济风险上升等，都对经济增长形成了制约。同时，随着经济总量不断增大，增长速度会相应慢下来，这是一个基本规律。

“未来五年，中国发展不仅应关注经济增速，还要关注经济总量，更为重要的是经济质量，”习近平称。