“人机大战”落幕 韩国围棋选手李世石1-4不敌AlphaGo

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透首尔3月15日 - 谷歌人工智能机器“阿尔法围棋”（AlphaGo）周二再次击败韩国围棋选手李世石，以4-1的总比分最终赢得这场总计五局的人机比赛。
“阿尔法围棋”由谷歌旗下的DeepMind开发，截至上周六已经取得对李世石的三连胜。
“这是一场最难以置信的比赛，”DeepMind创始人哈撒比斯（Demis Hassabis）赛后在Twitter上写道。“能够从此前对阵李世石的巨大失误中走出来令人兴奋。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。