“人机大战”落幕 韩国围棋选手李世石1-4不敌AlphaGo

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月15日 - 谷歌人工智能机器“阿尔法围棋”（AlphaGo）周二再次击败韩国围棋选手李世石，以4-1的总比分最终赢得这场总计五局的人机比赛。

“阿尔法围棋”由谷歌旗下的DeepMind开发，截至上周六已经取得对李世石的三连胜。

“这是一场最难以置信的比赛，”DeepMind创始人哈撒比斯（Demis Hassabis）赛后在Twitter上写道。“能够从此前对阵李世石的巨大失误中走出来令人兴奋。”(完)