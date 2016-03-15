“人机大战”落幕 韩国围棋选手李世石1-4不敌AlphaGo

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月15日 - 谷歌人工智能机器“阿尔法围棋”（AlphaGo）周二再次击败韩国围棋选手李世石，以4-1的总比分最终赢得这场总计五局的人机比赛。
“阿尔法围棋”由谷歌旗下的DeepMind开发，截至上周六已经取得对李世石的三连胜。
“这是一场最难以置信的比赛，”DeepMind创始人哈撒比斯（Demis Hassabis）赛后在Twitter上写道。“能够从此前对阵李世石的巨大失误中走出来令人兴奋。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)