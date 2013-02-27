比高集团与华谊就影片西游收益分成起争执

路透上海2月27日 - 热映电影《西游降魔篇》的收益分成起波澜;影片的投资方和发行方比高集团(8220.HK)和中国华谊兄弟传媒股份有限公司(300027.SZ)各自刊登公告称,可取得该片在大陆地区发行之计算后净收益约70%分成收益.

比高集团周二公布了公告称,集团之附属崴盈投资及其他投资方为该影片投资方,除了享有取得该影片在大陆地区发行净收益10-30%分成收益外,另外计及票房分红及保证收益,投资方已与华谊兄弟达成协议有关票房分红相关安排,并华谊兄弟正与投资方安排签订相关正式书面协议,初步估计,投资方可实际取得该影片在大陆地区发行之计算后净收益约70%分成收益.

而华谊兄弟周二亦有刊登公告称,截至2月24日24时,该影片在大陆地区上映15天,据不完全统计,票房成绩约为9.9亿元人民币,公司就该影片票房分帐收入应获得的税前利润大约为1.96亿元(未经审计).

华谊兄弟周二开市起即临时停牌;周三公司再公告称,公司就该影片已投入投资额累计为8,800万元人民币,而根据协议,公司应得发行代理费为发行毛收益的12%,除此之外,根据该片不同发行情况,公司还享有取得该影片在大陆地区发行净收益70%-90%收益分成的权利.

即当大陆地区发行净收益大于等于2,000万元时,公司应得收益分成为该区间内发行净收益的70%,公告并称,截至公告日,除上述已签署和披露的一系列合作协议外,公司与其他投资方或合作方未再签署任何其他协议.

中国证券报周三援引业内人士指,分成收益相左或是计算口径不同所致,但两家上市公司在公告中都宣布自己在利益分配环节受益最大,有模糊概念、抬高股价之嫌.

比高集团周二收报0.206港元,过去一个月跌14%;华谊兄弟周一收报18.67元.(完)

(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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