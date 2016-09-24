黄金可望创7月来最大周度涨幅 因美联储加息忧虑消退

路透纽约/伦敦9月23日 - 黄金周五持稳，盘中交投乏善可陈，因美元也基本持平，但黄金本周周线涨幅可望创下近两个月来最大，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)对未来加息保持谨慎。

美联储在周三政策会议结束后暗示，未来升息将更趋谨慎，令担心联储会加速收紧货币政策的投者感到安慰。

黄金对美国利率攀升反应很敏感，因升息将令持有无收益黄金的机会成本上升，且提振美元。

1857 GMT，现货金上涨0.03%，报每盎司1,337.01美元，低于周四触及的两周高位1,343.64美元。本周黄金上涨超过2%，将为7月底来最好周度表现。

美国12月期金收低0.2%，报1,341.70美元。

“市场部分逆转了杰克森霍尔会议后，对美联储加息机率较小的预期，”Goldmoney首席策略师Josh Crumb说，他所指的是全球主要央行官员上月在怀俄明州杰克森霍尔举行的会议。

“市场排除了美联储在11月大选前几天的会议上加息的可能性，大家都在等下一个暗示：美联储12月加息的决心是否坚定。”

尽管周五走疲，但股市仍可望录得两个月来最大单周升幅。美元兑一篮子主要货币持稳。

现货银跌1.2%，报19.60美元，本周升幅可望达到4.4%，为截至7月1日该周以来最大。

钯金上扬1.3%，报702.30美元，周度涨幅可望达到4.6%，为7月底来最大，且为主要贵金属中最大。现货铂金跌0.4%，报1,047.50美元，本周涨3.3%，结束之前七周连跌的势态。(完)