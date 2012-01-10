高盛今年青睐石油和黄金等商品

路透伦敦1月9日电---高盛周一称,石油、黄金和基本金属是该公司今年在大宗商品中的首选,基本面紧俏以及可能发生的伊朗冲突令油价的上升潜力巨大.

高盛商品研究主管Jeff Currie称,布兰特原油价格在今年头几周的涨势,意味着油价与高盛年底目标的差距只有13%,不过原油是最有可能突破高盛目标的商品.

高盛预计年底时布兰特原油将达到每桶127.5美元,2012年的均价料为120美元.

黄金和基本金属有从当前水准进一步涨向高盛目标位的空间,但缺乏升破目标的潜力.

Currie称,"而就石油而言,鉴於当前的环境,紧俏的基本面以及伊朗目前的地缘政治局势,相对於我们的油价目标,风险偏向于上档."

他没有说如果伊朗冲突爆发油价可能上涨到什麽高位.布兰特原油去年累计上升13%.

Currie补充称,如果没有爆发冲突,那麽欧洲对伊朗石油禁运的市场影响就可能为中性,因为中国可能吸收过剩的伊朗石油作为战略储备.

他并说道,虽然中国经济增长放慢,但对石油的需求持续强韧,中国将在18个月内取代美国成为全球最大的石油进口国.

Currie称,由於欧洲的信贷状况吃紧,黄金和铜一直被抛售用於筹集现金,但未来数月这个势头可能会自我平衡,并导致这两种金属反弹.

他说,10月以来利率和金价的联系中断,但这种关联会自行重建,并导致美国黄金期货在年底前升向每盎司1,940美元.(完)

--编译 吴云凌;审校 徐文焰

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