黄金上涨 因美元下跌和政治不确定性

路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。

1937 GMT，现货金上涨0.7%，报每盎司1,240.86美元，较12月中触及的低位高约10%。美国4月期金收涨0.7%，报每盎司1,241.60美元。

对美国总统特朗普的政策，以及荷兰、法国和德国今年选举的担忧，推动黄金在2月8日升至1,244.67美元的高位。

但在美联储主席叶伦暗示3月可能升息后，美元和美债收益率可能攀升的前景，周三拖累黄金降至2月3日来最低1,216.41美元。

周四公布的美国楼市和就业数据显示，美国经济持续反弹。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三连续第11日增加。

现货钯金上涨0.3%，报每盎司791.75美元，此前触及1月24日来最高794.90美元。

现货银涨0.5%，报每盎司18.07美元，盘中触及三个月高位18.13美元；现货铂金跌0.6%，至每盎司1,009.45美元。(完)