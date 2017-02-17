黄金上涨 因美元下跌和政治不确定性

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。
1937 GMT，现货金上涨0.7%，报每盎司1,240.86美元，较12月中触及的低位高约10%。美国4月期金收涨0.7%，报每盎司1,241.60美元。
对美国总统特朗普的政策，以及荷兰、法国和德国今年选举的担忧，推动黄金在2月8日升至1,244.67美元的高位。
但在美联储主席叶伦暗示3月可能升息后，美元和美债收益率可能攀升的前景，周三拖累黄金降至2月3日来最低1,216.41美元。
周四公布的美国楼市和就业数据显示，美国经济持续反弹。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三连续第11日增加。
现货钯金上涨0.3%，报每盎司791.75美元，此前触及1月24日来最高794.90美元。
现货银涨0.5%，报每盎司18.07美元，盘中触及三个月高位18.13美元；现货铂金跌0.6%，至每盎司1,009.45美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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