今年金价或因避险需求升至2,025美元--瑞银

路透北京2月23日电---瑞银(UBS)集团全球大宗商品及原材料策略师贺培德周四表示,鉴於目前全球经济形势不佳,黄金已成为重要的"货币",预计到今年年底金价会达到每盎司2,025美元.

该预测意味着今年金价将刷新去年9月创下1,920.30美元纪录高位.现货金周四报1,780美元,较去年12月低点上涨逾16%.

贺培德称,全球流动性现阶段有了较好的转变,美国经济开始出现缓慢复苏,但中国经济前景面临一些不确定性.瑞银看好黄金和铂金等贵金属,石油和天然气,以及大豆.

不过他同时也指出,黄金虽是避险天堂,但并不能保证任何时候都有投资价值,全球经济趋稳,各国央行开始加息之後,金价将面临更多下行压力.

瑞银看空一些结构性供应过剩,易受中国政策影响的品种,比如铝、镍、棉花、玉米、钢铁和水泥.

贺培德表示,去年第四季度钢铁疲软的状况今年依然没有得到改观,目前中国的钢铁库存量可满足商品房建设六七个月的需求.

据国际钢铁协会数据,1月全球钢产量减少,主要产国中国的产出下降13%,因工业需求依旧疲弱且经济前景充满不确定.

瑞银认为,受制於价格和供给面等的不确定性因素,铜、焦煤、锌、小麦和铁矿石等品种今年的前景不太明朗.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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