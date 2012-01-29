金价连续第三天上涨 美国数据逊於预期助长避险买盘

* 美国GDP数据低於预期,加剧了市场对黄金的避险买盘

* 黄金创下三个月来最大单周涨幅

* 突破阻力位和100日移动均线切入位,带动技术买盘

* 银价1月势将上涨20%,创下去年4月以来最大涨幅

* 市场关注:周一美国将公布个人所得数据

路透纽约/伦敦1月27日电---金价周五收高近1%,创下去年10月底以来最大三日涨幅,此前数据显示美国经济增长步伐令人失望,提振了黄金的避险魅力.

金价於七周内首次升逾每盎司1,730美元关口,此前数据显示美国第四季经济增长速度低於预期.

黄金扩大了周三以来的涨势,当天美国联邦储备委员会(美联储)表示,可能将把近零利率至少维持到2014年底,并准备推出更多经济刺激政策.

另外有报导称,在各国政府增印钞票以降低债务之际,全球最大对冲基金Bridgewater Associates把黄金看作对抗通胀的利器,这一报告亦提振了黄金.

2023GMT,现货金涨0.9%,报每盎司1,735.96美元,本周累计涨约5%,为去年10月最後一周以来最大单周涨幅.

美国2月期金结算价涨5.50美元,报每盎司1,732.20美元,成交量突破30万口,是30日均值的两倍,其将成为9月以来交投最热络日子中的一天.

技术性买盘亦加剧了涨势,本周稍早黄金突破了一个关键的费波纳奇回档技术位和100日移动均线切入位.上周金价突破了200日移动均线切入位.

本月金价势将上涨逾10%,创下2011年8月以来最大单月涨幅.

分析师认为美联储声明将维持低利率,是本周黄金大涨的原因.

美元兑欧元急跌及布兰特原油期货走强,也扶助金价走势.

瑞银分析师称,去年第四季金价下跌10%且短暂进入熊市区域後,市场对黄金大致持谨慎乐观的态度.

"市场走势需要新的催化剂,我们认为美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布的结果正合要求.更加宽松的政策是黄金未来进一步走高的良好基础,"瑞银在研究报告中称.

白银上扬1.3%,报每盎司33.84美元.

现货铂金升0.7%,报1,615.60美元,现货钯金跌0.2%,报686.43美元. (完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。