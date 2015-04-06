金价继续上涨 因美国就业数据疲软

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透新加坡4月6日 - 黄金周一连续第二个交易日上涨，在三周高位附近交投。美国就业增幅降至逾一年最低，令市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能推迟预期中的升息。
0028GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,217.66美元，接近3月26日触及的三周高位1,219.40美元。
美国6月期金攀升1.4%，报每盎司1,218.20美元。现货钯金跃升2.5%，至每盎司759美元。
数据显示，美国上月非农就业岗位增加12.6万个，还不到2月的一半，为2013年12月以来最低增幅。这次的微弱增长令月度岗位增长连续保持20万个的纪录止步12个月，该纪录为1994年以来持续时间最长。
非农就业报告令人失望，可能支持美联储延后升息。由于美联储之前释出的信号显示，鉴于就业市场增强，联储已准备收紧货币政策，因此分析师原本预期将在6月或9月升息。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪 审校 张涛/王兴亚)
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