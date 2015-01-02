现货金随油价走高 但周线恐因美元上涨而连续第三周下跌

路透新加坡1月2日 - 金价周五小涨，因油价上涨提振黄金的避险魅力，但金价看来恐将连续第三周下滑，受累于美元上涨。

0030GMT，现货金上涨0.4%至每盎司1,186.75美元，2014年全年以约2%的跌幅收官。

2015年第一个交易日拉开帷幕后，受上周美国原油库存降幅高于预期提振，美国原油期货在亚洲时段一度触及每桶55.11美元，之后回落至55美元之下。

油价上涨支撑金价，因黄金被视为对冲油价引致的通胀的工具。

尽管周五上涨，但金价本周仍跌0.7%。

美元指数交投在近九年高位附近。该指数2014年创下1997年以来最大年升幅，受到美国强劲经济数据以及升息预期的提振。

投资者人气依然偏空。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三的黄金持仓量减少0.25%至709.02吨，为六年新低。(完)

(编译 许娜/王兴亚；审校 张明钧/孙茉莉)

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