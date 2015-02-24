金价从七周低位反弹 因美国数据疲弱令美元缩减升幅

路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周一持稳，盘中交投震荡，从七周低位反弹，因在弱于预期的美国数据令投资者怀疑美联储会否在夏季升息，美元缩减升幅。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国1月成屋销售按月骤降4.9%，年率为482万户，为去年4月以来最低水平。

现货金跌至1月9日来最低的1,191.01美元，在1950 GMT，持平在每盎司1,201.96美元。金价已连跌第四周，受累于美元上涨、美国升息预期和对希腊和债权人达成协议的希望。

“黄金的利多人气正在义无反顾地缓慢消退，”RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye说。

“从技术面看，金价最可能的走向是下行。”

美国4月期金收低4.10美元，报每盎司1,200.80美元。

“黄金市场今早因希腊债务协议的消息而有额外卖盘，但仍能寻获一些支撑，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen说。

“真的要升至1,220美元以上，才能说金市过了最坏情况。”

金价周一稍早下跌，因欧元区财长周五稍晚就延续希腊救助计划四个月达成一致，消息提振美元，且限制避险资产需求。

现货银涨0.4%，报每盎司16.30美元。现货铂金升0.04%，报每盎司1,162.50美元，稍早触及五年半最低的1,150.80美元。现货钯金涨0.8%，报每盎司783.25美元。

金市本周关键事件是美联储主席叶伦在参议院金融委员会作证和一系列美国经济数据公布。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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